Пересмотреть подход к индексации пенсий предложили в Госдуме

По мнению депутатов, она должна быть "регулярной и адекватной", а также рассчитываться на основе реальных трат пожилого человека В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров.
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