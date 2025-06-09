Поднимите ноги и поверните на бок: как избежать солнечного удара на пляжах Краснодарского края и что делать, если он уже случился

Поднимите ноги и поверните на бок: как избежать солнечного удара на пляжах Краснодарского края и что делать, если он уже случилсяВ Краснодарском крае Черное и Азовское моря прогрелись до 20-22 градусов и, наконец-то, с опозданием, стартовал купальный сезон.