Поднимите ноги и поверните на бок: как избежать солнечного удара на пляжах Краснодарского края и что делать, если он уже случился

Поднимите ноги и поверните на бок: как избежать солнечного удара на пляжах Краснодарского края и что делать, если он уже случилсяВ Краснодарском крае Черное и Азовское моря прогрелись до 20-22 градусов и, наконец-то, с опозданием, стартовал купальный сезон.
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