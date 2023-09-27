Новокузнечанка пожаловалась на разные цена на сахар в двух магазинах

Жительница Новокузнецка недовольна отсутствием регулирования цены на продукты.Одна из жительниц Новокузнецка высказала на платформе «Кузбасс Онлайн» недовольство тем, что в двух соседних магазинах разные цены на сахар.
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