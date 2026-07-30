Лада Веста NG 2024: честный опыт владения и почему я выбрал именно её

Когда объявляешь друзьям и коллегам о покупке нового автомобиля, обычно ждёшь поздравлений. В моем же случае реакция была неоднозначной: «Ты серьезно? Вложиться в Lada Vesta NG в 2024 году? Там же сплошные детские болячки и глюки электрики!».
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