Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа», СКА победил ЦСКА, 300-й гол Кучерова, 50-летний Хабибулин возобновил карьеру и другие новости

Определены соперники и даты матчей «Локомотива» на зимних сборах: 🔸20 января — «Аль-Ухдуд» из Саудовской Аравии 🔸24 января — тольяттинский «Акрон» 🔸31 января — «Урал» 🔸4 февраля — казахстанский «Кайрат» 🔸4 февраля — «Аль Наср» Дубай 🔸8 февраля — московское «Торпедо» 🔸8 февраля — «Урарту» из Армении 🔸24 февраля — «Ростов» Клуб проведет еще 3 игры 16 и 20 февраля, соперники станут известны позднее.

Лена Мисько

10 лет без Ильи Цымбаларя... Легендарный полузащитник «Спартака». Любимец красно-белых болельщиков. За 7 сезонов в «Спартаке» Илья Владимирович выиграл 6 чемпионств, 2 Кубка, 3 Кубка содружества, забил 54 гола в 204 матчах и стал лучшим футболистом России в 1995 году. Его яркая игра и широкая добрая улыбка навсегда останутся в нашей памяти, а кадры с игрой будут восхищать поколение за поколением красно-белых поклонников. Навсегда в наших сердцах! Помним ❤️🤍