Жители Краснодара назвали размер желаемой пенсии

Жители Краснодара назвали размер желаемой пенсииПо данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, на сегодняшний день среднестатистический житель кубанской столицы хотел бы иметь пенсию в размере 48,4 тыс.
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