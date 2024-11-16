Макрон просчитался? Ле Пен получила исторический шанс во Франции

15,9 тыс прочтений 2 дня назад Лидер парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеет возможность увеличить свой политический рейтинг на фоне обвинений со стороны прокуратуры.
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