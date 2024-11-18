Театр абсурда
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Театр абсурда

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Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Джо Байден впервые санкционировал применение Укрорейхом поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Трамп не &quot; голубь &quot; мира. Он такой же враг для нас, как и старикашка Джо. Все они из одной кодлы.
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12 час.
вячеслав рюмин
Совсем мрази страх потеряли. Ответ должен начаться по Лондону, затем Париж, остальные сразу разбегутся.
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11 час.
Сергей Алексеев
Полностью согласен...и по Пентагону до кучи...
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4 час.

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