Матч 17 октября 2026 года между "Омичкой" и "Динамо" в Омске отменён из-за логистических проблем. Встреча перейдёт на резервный день; дату и место определит Всероссийская федерация волейбола позже.
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