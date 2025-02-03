Актер говорит. Диктор Вострецов перечислил техники для улучшения голоса

Вам не нравится ваш голос? Он слишком высок или очень тих и слаб, неярок, и из-за этого вас всерьез не воспринимают, и даже как будто не замечают? И, быть может, именно из-за этого неуверенного «мышиного писка» у вас не ладятся карьера и личная жизнь? Не беда.