Redmi K60 протестировали в Geekbench: производительность выше, чем у Galaxy S23

В базе Geekbench появился результат теста нового смартфона Redmi с каталожным номером 22127RK46C. Под этим обозначением скрывается или Redmi K60, или Redmi K60 Pro – пока точно непонятно, какая из этих моделей базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 2.