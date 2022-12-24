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Redmi K60 протестировали в Geekbench: производительность выше, чем у Galaxy S23

Redmi K60 протестировали в Geekbench: производительность выше, чем у Galaxy S23

В базе Geekbench появился результат теста нового смартфона Redmi с каталожным номером 22127RK46C. Под этим обозначением скрывается или Redmi K60, или Redmi K60 Pro – пока точно непонятно, какая из этих моделей базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 2.

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