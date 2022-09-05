NASA показало, как по-настоящему выглядит поверхность Юпитера

©NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, and image processing by Björn Jónsson Фото слева специалисты NASA получили с помощью автоматической межпланетной станции «Юнона», оно показывает, как Юпитер выглядит на самом деле.
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