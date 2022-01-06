Китайцы полчаса послушали госсекретаря США, встали и ушли

В российско-американских переговорах Россия может последовать примеру Китая, хотя и с большим терпением Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Пандемия коронавируса как фактор, влияющий на политическую ситуацию, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, требования России к Западу о гарантиях безопасности, выборы в Государственную Думу РФ, затягивающаяся сертификация «Северного потока-2», давно ставшего заложником геополитики, оказались в числе знаковых событий уходящего года.