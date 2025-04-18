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Небензя: прекращение огня невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей

Небензя: прекращение огня невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что сейчас прекращения огня на Украине не может быть, поскольку Киев не соблюдает договоренности о моратории на удары по энергетическим объектам.

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