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Власти Малайзии не будут мешать расследованиям по «Досье Пандоры»

Власти Малайзии не будут мешать расследованиям по «Досье Пандоры»

Чинить препятствия правоохранительным органам Малайзии при проведении расследований на основании «Досье Пандоры» (Pandora Papers) не намерено правительство страны, 16 октября пишет издание The Star.

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