Яйца — лучший завтрак: Врач привела 9 весомых доводов

Наталья Зубарева рассказала "aif.ru", почему на завтрак лучше всего употреблять именно яйцаВрач-терапевт Наталья Зубарева уверена, что каждому человеку было бы полезнее начинать свой день не с кофе, а с яиц.
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