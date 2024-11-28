"Дерзкий план Сырского": 12 шагов до полного разгрома

За такую хорошую работу по утилизации ВСУ Сырского надо бы наградить, в Москве в Колонном зале!

СМ

Сергей Медведев

Их всех наградят,но только гранатой ,выпущенной из базуки.Так наградили в своё время беглого диктатора Анастасио Сомосу(Республика Никарагуа,центральная Америка).Сомоса и его охрана улетели на небеса к создателю,а 800 миллионов долларов,которые Сомоса прихватил с собой при бегстве из страны,испарились как мираж.Самое интересное:ни ЦРУ США,ни АНБ США вообще никого не искали.