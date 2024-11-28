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"Дерзкий план Сырского": 12 шагов до полного разгрома

"Дерзкий план Сырского": 12 шагов до полного разгрома

"Дерзкий план Сырского" не оправдался. Военный аналитик Борис Рожин опубликовал путь главкома ВСУ: 12 шагов до полного разгрома.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
За такую хорошую работу по утилизации ВСУ Сырского надо бы наградить, в Москве в Колонном зале!
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14 час.
Сергей Медведев
Всем этим заокеанским выкормышам место на свалке истории:памятников этим персонажам никто ставить не станет.
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12 час.
СМ
Сергей Медведев
Их всех наградят,но только гранатой ,выпущенной из базуки.Так наградили в своё время беглого диктатора Анастасио Сомосу(Республика Никарагуа,центральная Америка).Сомоса и его охрана улетели на небеса к создателю,а 800 миллионов долларов,которые Сомоса прихватил с собой при бегстве из страны,испарились как мираж.Самое интересное:ни ЦРУ США,ни АНБ США вообще никого не искали.
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11 час.

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