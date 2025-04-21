Россиянам назвали способы сохранить сексуальную активность в любую погоду

Сильная жара или холод могут мешать человеку вести полноценную сексуальную жизнь, однако существуют простые способы сохранить высокое либидо в любую погоду, рассказала уролог и сексолог Екатерина Макарова.
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