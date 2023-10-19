Netflix сообщила о лучшем за последние годы росте числа подписчиков

Netflix Inc. поднимает цены для некоторых клиентов в США, Великобритании и Франции после публикации лучшего квартала по росту числа подписчиков за последние годы, что является признаком уверенности руководства в будущем, даже несмотря на то, что конкурирующие потоковые сервисы теряют деньги, пишет Bloomberg.
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