Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

280 подписчиков

Netflix сообщила о лучшем за последние годы росте числа подписчиков

Netflix Inc. поднимает цены для некоторых клиентов в США, Великобритании и Франции после публикации лучшего квартала по росту числа подписчиков за последние годы, что является признаком уверенности руководства в будущем, даже несмотря на то, что конкурирующие потоковые сервисы теряют деньги, пишет Bloomberg.

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