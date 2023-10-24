Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп обвиняет Россию в краже чертежей «супер-пупер» ракеты

Трамп обвиняет Россию в краже чертежей «супер-пупер» ракеты

Трамп: Россия украла у США чертежи «супер-пупер» ракеты и построила ееРоссия украла американские чертежи и построила «супер-пупер» ракеты, заявил Трамп.

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Комментарии
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Россиянин
Черчежи надо полагать, были в единственном экземпляре. Ну хорошо, товарищ Трамп... А куда делись те, кто чертил эти чертежи? Их тоже украли?🤣
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4 д.
Boris Boriskov
Такой же бестолочь как и Байден
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4 д.
AS
Aleksandr Sobolev
Самый еврейский еврей. Симит, что он дальше будет врать? Россия, украла Америку? Всё было наше мы выкопали Тихий океан! Он наш, платите дань. И вся селёдка. Наша!!!
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1 д.

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