Водитель автомобиля "КамАЗ" не справился с управлением и по счастливой случайности не слетел с моста.
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Водитель автомобиля "КамАЗ" не справился с управлением и по счастливой случайности не слетел с моста.