Страна и люди
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Страна и люди

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Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам США

Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам США

Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам СШАСилы Оси Сопротивления в Ираке объявили, что возобновят атаки на американские базы в Ираке, так как США затягивают вопрос вывода оккупационных войск из Ирака по требованию правительства Ирака, затягивая тем самым оккупацию страны.

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