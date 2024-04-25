7 фишек Geely Monjaro, о которых не знают даже владельцы

В повседневной жизни мы обычно пользуемся самыми популярными, всем известными функциями. И даже не подозреваем, что в электронные блоки наших автомобилей зашиты нестандартные алгоритмы, делающие эксплуатацию удобнее и безопаснее.
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