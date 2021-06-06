Профессор Разумова назвала варианты рабочей «четырехдневки»

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаПрофессор Разумова назвала варианты рабочей «четырехдневки»Вопрос введения четырехдневной рабочей недели в России в последнее время обсуждается с каждым разом все чаще и чаще.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovНу вот и прояснилось, откуда пошли эти разговоры про 4- дневную рабочую неделю. На Западе это называется «безработица по очереди». Итак, у правительства стоит задача создать новые рабочие места. Конечно, каждый из нас, обывателей, скажет: -Надо построить новые заводы! Но это сложно. Власть нашла выход проще: Сократить рабочую неделю. Можете не сомневаться, что любой работодатель тут же урежет зарплату. Ну, а на остальные 3 дня он наймет другого работника, потому что производство не должно простаивать. Итак, рабочие места создаются за счет самих работников! Ловкий трюк, не правда ли?Комментировать
Свежие комментарии