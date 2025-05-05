ЦОД: как построить то, не знаю что

В России впервые появился свод правил, регулирующий проектирование центров обработки данных. Профессионалы называют новый СП еще очень сырым и неполным, но говорят, что сам факт его появления — уже прорыв.
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