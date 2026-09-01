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Иордания: Иранские ракеты поразили казармы морской пехоты США (США) в лагере Титен недалеко от...

Иордания: Иранские ракеты поразили казармы морской пехоты США (США) в лагере Титен недалеко от Акабы, одноименная провинция, в ночь с 1 на 2 сентября после эскалации боевых действий.

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