Иордания: Иранские ракеты поразили казармы морской пехоты США (США) в лагере Титен недалеко от Акабы, одноименная провинция, в ночь с 1 на 2 сентября после эскалации боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым