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Путин подписал закон о голосовании через «Госуслуги» на собраниях жильцов

Путин подписал закон о голосовании через «Госуслуги» на собраниях жильцов

Теперь на общих собраниях жильцов многоквартирных домов собственники могут голосовать через портал государственных услуг Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс и дающий право собственникам жилья многоквартирных домов (МКД) голосовать на общих собраниях через портал «Госуслуги».

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