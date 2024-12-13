Путин подписал закон о голосовании через «Госуслуги» на собраниях жильцов

Теперь на общих собраниях жильцов многоквартирных домов собственники могут голосовать через портал государственных услуг Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс и дающий право собственникам жилья многоквартирных домов (МКД) голосовать на общих собраниях через портал «Госуслуги».