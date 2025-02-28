Шойгу и Си Цзиньпин обсудили шаги по стабилизации Центральной Азии

Особое внимание вопросам минимизации угроз в Центральноазиатском регионе уделили секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров, 28 февраля сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
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