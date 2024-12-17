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В ОТП Банке назвали самый популярный автомобиль, покупаемый в кредит

###abc-test="news_widget-mid_inc021_page_core"###Продажи новых автомобилей в 2024 году достигнут 1,59 млн штук, около 50% из них покупается при помощи автокредита, рассказал начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

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