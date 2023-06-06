Уровень воды в Каховском водохранилище падает со скоростью 12 см/ч

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет 12 см/ч. Информацию об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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