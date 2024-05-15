Управа района поздравила ветерана из Марфина со столетним юбилеем

Заместитель главы управы Екатерина Якуничева совместно с главой муниципального округа Марфино Зинаидой Авдошкиной, руководителем социальной службы по районам Алтуфьевский, Марфино, Останкинский, Алексеевский ГБУ «Мой социальный помощник» Надеждой Губановой и представителями Совета ветеранов поздравили со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Арчагова.
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