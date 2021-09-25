Следователи задержали еще двоих напавших на Дагестан членов банды Басаева

Поиск оставшихся боевиков продолжается. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД России и вневедомственной охраны задержали боевиков, которые причастны к нападению на населенные пункты Республики Дагестана, в том числе и на российских военных.
Поиск оставшихся боевиков продолжается. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД России и вневедомственной охраны задержали боевиков, которые причастны к нападению на населенные пункты Республики Дагестана, в том числе и на российских военных.
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