21-летний рязанец пострадал в ДТП на улице Радиозаводская

Авария произошла в понедельник, 19 февраля, примерно в 19:42 у дома №39. По предварительным данным, 43-летний житель Рязани за рулём «Лады Весты» столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 21-летнего водителя.
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