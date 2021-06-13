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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Страшная пропаганда в журнале «Мурзилка».

Страшная пропаганда в журнале «Мурзилка».

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост из серии моих публикаций о советской пропаганде.

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Комментарии
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Хельга Потаки
Дп неплохо это-учить с децтва детей любить свою Родину
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2 г.

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