В Госдуме поддержали идею ареста имущества уехавших за действия против РФ

В Госдуме поддержали идею ареста имущества уехавших за действия против РФ630 прочтений 3 дня назад Идею наказывать уехавших из России за публичные действия против РФ рублем поддержал первый заместитель председателя комитета Госудумы по культуре Александр Шолохов, комментируя предложение госсовета Татарстана об удаленных штрафах и аресте имущества россиян, находящихся за рубежом, за публичные действия против интересов РФ.