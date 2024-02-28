Возвращение к корням, аналог Call of Duty: Warzone и релиз в 2025 году: инсайдер раскрыл новые детали следующей BattlefieldПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Insider Gaming поделился подробностями до сих пор полноценно не анонсированной новой игры в серии Battlefield от Electronic Arts.
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