Возвращение к корням, аналог Call of Duty: Warzone и релиз в 2025 году: инсайдер раскрыл новые детали следующей BattlefieldПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Insider Gaming поделился подробностями до сих пор полноценно не анонсированной новой игры в серии Battlefield от Electronic Arts.