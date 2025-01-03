Inside day with the bullish bias E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The expectation for the E-mini S&P 500 futures contract for Friday is a session that trade inside the Thursdays range with a positive close.
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