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📻 Оставайтесь в курсе всех событий если у вас не работает интернет Гости и жители полуострова могут получать актуальную, свежую и только официальную информацию, включив обычный радиоприёмник.