«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса. Клуб может выбрать его под 22-м номером на драфте

«Санз» и 19-летний баскетболист договорились о закрытом просмотровом занятии. Отмечается, что сын Леброна Джеймса входит в список игроков, которых «Финикс» рассматривает в качестве кандидатов на выбор под 22-м номером на драфте-2024.