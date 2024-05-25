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«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса. Клуб может выбрать его под 22-м номером на драфте

«Санз» и 19-летний баскетболист договорились о закрытом просмотровом занятии. Отмечается, что сын Леброна Джеймса входит в список игроков, которых «Финикс» рассматривает в качестве кандидатов на выбор под 22-м номером на драфте-2024.

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