Алекс Албон будет использовать настройки Колапинто в Мехико

Алекс Албон будет использовать настройки Колапинто в МехикоWilliamsГонщик Williams Алекс Албон признался, что будет использовать настройки своего молодого напарника Франко Колапинто на предстоящем Гран При Мексики.
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