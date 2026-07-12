IMF Downgrades Global Growth Forecast Second Time In A Row The IMF downgraded global growth prospects for the second time this year, saying it expects the global economy to grow by just 3 percent in 2026.
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