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IMF Downgrades Global Growth Forecast Second Time In A Row

IMF Downgrades Global Growth Forecast Second Time In A Row

IMF Downgrades Global Growth Forecast Second Time In A Row The IMF downgraded global growth prospects for the second time this year, saying it expects the global economy to grow by just 3 percent in 2026.

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