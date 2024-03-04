Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину экстрадировали в Россию. Видео

29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне Опубликовано видео передачи российским правоохранителям экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую задержали в Аргентине.
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