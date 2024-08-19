Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам совершенного мигрантом преступления против несовершеннолетней в Свердловской области

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Киргизской Республики, задержанного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки (ст.
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