Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

102 подписчика

Сеул угрожает КНДР «адом разрушения» за подрыв мира

Сеул угрожает КНДР «адом разрушения» за подрыв мира

Южная Корея готова к любому развитию событий в случае провокаций со стороны КНДР. Об этом заявил министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик на встрече с высокопоставленными командирами южнокорейских вооруженных сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх