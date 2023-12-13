Сеул угрожает КНДР «адом разрушения» за подрыв мира

Южная Корея готова к любому развитию событий в случае провокаций со стороны КНДР. Об этом заявил министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик на встрече с высокопоставленными командирами южнокорейских вооруженных сил.
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