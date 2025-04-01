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Царьград

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ЛДПР продолжит борьбу за бесплатный проезд студентов на транспорте

ЛДПР продолжит борьбу за бесплатный проезд студентов на транспорте

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерены снова внести законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов очной формы.

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