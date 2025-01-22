Опрос Noi.md: Как возвращение Трампа в Белый дом повлияет на Молдову?

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Как возвращение Трампа в Белый дом повлияет на Молдову? окажет положительное влияние будет проведен тщательный анализ финансовой помощи, оказанной Республике Молдова будет проведено расследование по поводу деятельности НПО в Республике Молдова Молдова может изменить свой политический .
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