АНТИРУССКИЙ НОВЫЙ ГОД: СПОЮТ ЛИ "МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ" ОРБАКАЙТЕ НА "ПЕСНЕ ГОДА", АНИ ЛОРАК В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" И БАСТА С ИНСТАСАМКОЙ В ВК?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После выступлений президента России на Всенародном русском соборе, а также его последующих речей и решения по признанию ЛГБТ экстремисткой организацией наше "голубое лобби" решило нанести ответный удар и устроить россиянам в новогодние праздники "Голубой", а точней желто-блакитный огонек на всю катушку.

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