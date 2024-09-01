Спасатели нашли пропавший на Камчатке вертолёт

На Камчатке обнаружены обломки вертолёта Ми-8 с туристами, который пропал с радаров накануне. Как сообщили в МЧС региона, воздушное судно потерпело крушение, врезавшись в сопку в условиях сильного тумана.
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