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Lada Vesta подорожала в два раза с 2021 года

Lada Vesta подорожала в два раза с 2021 года

АвтоВАЗ корректирует стоимость автомобилей Lada ежегодно, но если раньше корректировки были в диапазоне несколько десятков тысяч рублей, то с 2022 года все изменилось — машина принялась дорожать на сотни тысяч рублей.

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