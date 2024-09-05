Заливной пирог со сливами на сметане

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Заливной пирог со сливами - вкуснейшая и ароматнейшая выпечка, которая обязательно понравится вам и вашим родным.